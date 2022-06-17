Полностью пошел ко дну: затонул буксир российского флота Василий Бех
В акватории Черного моря очередной буксир Черноморского флота России Василий Бех, который Военно-морские силы ВС Украины поразили, полностью пошел ко дну. Украинские защитники ударили из зенитного ракетного комплекса ТОР.
Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
– Сегодня утром нашими Военно-морскими силами было поражено судно обеспечения Черноморского флота РФ, на борту которого был установлен зенитно-ракетный комплекс ТОР. Позже стало известно, что он затонул. Неужели тупые орки снова будут говорить, что кто-то из экипажа неудачно покурил на борту?
На счету Вооруженных сил Украины уже есть вражеский крейсер, несколько катеров, теперь добавилось судно обеспечения, отметил глава Одесской ОВА.
— Я уверен, что в скором времени наши военные добавят туда еще фрегат, корвет и большой десантный корабль. И мы сможем сказать, что мы создали в Черноморском флоте России подводную бригаду кораблей на дне Черного моря. На открытие приглашается все военно-политическое руководство оккупантов. А мы будем печатать столько марок с утопленными кораблями, сколько будет нужно. Слава Украине, – подчеркнул Марченко.