Июнь, 17 в 20:17

В акватории Черного моря очередной буксир Черноморского флота России Василий Бех, который Военно-морские силы ВС Украины поразили, полностью пошел ко дну. Украинские защитники ударили из зенитного ракетного комплекса ТОР.

Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

– Сегодня утром нашими Военно-морскими силами было поражено судно обеспечения Черноморского флота РФ, на борту которого был установлен зенитно-ракетный комплекс ТОР. Позже стало известно, что он затонул. Неужели тупые орки снова будут говорить, что кто-то из экипажа неудачно покурил на борту?

На счету Вооруженных сил Украины уже есть вражеский крейсер, несколько катеров, теперь добавилось судно обеспечения, отметил глава Одесской ОВА.

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