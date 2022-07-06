Армию РФ деморализует принудительная мобилизация на Донбассе — Генштаб ВСУ
Российские военные постоянно и много пьют, а больше всего их деморализует принудительная мобилизация в Луганской и Донецкой областях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Украинским защитникам удалось отбить российские наступления на трех направлениях:
- Казачья Лопань – Сосновка;
- Долгенькое — Мазановка;
- Мироновка – Луганское и Гольмовский – Новолуганское.
На Краматорском направлении враг пытается захватить населенные пункты Верхнекаменское и Григоровка, применяя комплексы радиоэлектронной борьбы. Российская армия обстреляла из ствольной и реактивной артиллерии районы Славянского и Верхнекаменского, нанесла удары с воздуха вблизи Татьяновки и Сидорового.
На Бахмутском направлении российские солдаты пытаются улучшить тактическое положение и установить полный контроль над дорогой Бахмут – Лисичанск. РФ совершила артиллерийские обстрелы в районах Спорного, Выемки и Веселого.
К тому же в море российская армия удерживает в боевой готовности четыре носителя высокоточного оружия для нанесения ракетных ударов по территории Украины.