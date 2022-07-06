Июль, 06 в 18:58

Российская армия удерживает в море в боевой готовности четыре носителя высокоточного оружия для нанесения ракетных ударов по территории Украины, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Северском направлении российские войска ведут воздушную разведку с помощью беспилотников, чтобы узнать точные места позиций украинских защитников.

На Харьковском направлении враг удерживает группировку войск из состава Западного военного округа. Враг совершил артиллерийские обстрелы по Сосновке, Дементьевке, Новому, Питомнику, Циркунам, Петровке и Мосьпанову.

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На Славянском направлении российская армия пытается улучшить тактическое положение и создать условия для проведения наступления в направлении Изюм – Славянск. РФ обстреляла из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы Дубровного, Краснополья, Гусаровки, Барвенкового, Карнауховки и Большой Камышевахи.

Оккупанты наступали на направлении Долгенькое — Мазановка, однако получили отпор украинских защитников, после чего им пришлось отойти со значительными потерями.