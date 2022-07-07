Июль, 07 в 14:54

Изменения к федеральным законам помогут РФ избежать признания участия в войне против Украины или неспособности преодолеть украинскую армию, над которой в начале вторжения Россия преобладала и по численности, и по вооружению.

Так в разведке Минобороны Великобритании прокомментировали принятие 5 июля Госдумой РФ закона о “специальных экономических мерах” в первом чтении.

Если изменения будут введены, то у российских властей будут специальные полномочия для регулирования трудовых отношений, возобновления работы мобилизационных средств и высвобождения активов из государственных резервов.

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– Вероятно, изменения в законодательстве – попытка Кремля ввести экономические меры для поддержки “специальной военной операции” без официального объявления общей мобилизации, поскольку эта тема в настоящее время остается в стране политически чувствительной, – предполагают в оборонном ведомстве.

В Минобороны Великобритании также отметили совсем незначительное продвижение войск РФ 6 июля, несмотря на то, что в этот день вдоль линии на Донбассе продолжались мощные обстрелы.

Британская разведка предполагает, что это может быть связано с восстановлением подразделений, участвовавших на прошлой неделе в захватах территорий на восточном фронте.

Напомним, 30 июня Кремль внес на рассмотрение Госдумы РФ поправку в федеральные законы по обеспечению российских Вооруженных сил.

Законодательными изменениями РФ стремится ввести “особые меры в сфере экономики”.

Благодаря этому российские власти смогут обязать предприятия, независимо от форм собственности, обеспечивать потребности российских “специальных военных и антитеррористических операций”.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что созданием условий для мобилизации российской экономики в поддержку армии РФ готовится к затяжной войне против Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 134-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence