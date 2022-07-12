Июль, 12 в 13:56

Дефицит личного состава Вооруженных сил РФ может вынудить Минобороны страны-агрессора прибегнуть к нетрадиционному комплектованию.

Такую версию выдвинули в разведке Министерства обороны Великобритании 12 июля.

В оборонном ведомстве предполагают, что Россия может вербовать персонал из российских тюрем в частную военную компанию Вагнера.

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– Если информация о таком шаге подтвердится, то можно будет утверждать, что у РФ есть сложности с пополнением потерь, – отмечают в британской разведке.

В настоящее время на фронте российские войска давят на Вооруженные силы Украины и одновременно перегруппировывают свои силы для наступления в ближайшее время.

– РФ продолжает постепенные незначительные территориальные завоевания в Донецкой области, штурмует магистраль Е-40 в направлении городов Славянск и Краматорск и заявила об установлении контроля над Григоровкой, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

О “тихой” мобилизации в РФ на днях сообщали и в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины.

Согласно данным украинской стороны, в российских региональных центрах занятости появилось более 22 тыс. новых вакансий для военных.

По меньшей мере, семь подразделений, участвовавших в войне России против Украины, разместили вакансии о наборе снайперов, наводчиков, водителей, санитарных инструкторов и других специалистов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 139-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence