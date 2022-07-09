Тихая мобилизация: как Россия набирает военных на войну против Украины

Июль, 09 в 20:01

В России не объявляют официальную мобилизацию, однако продолжают массово набирать военнослужащих по контракту. В российских региональных центрах занятости появилось более 22 тыс. новых вакансий для военных.

По меньшей мере семь подразделений, участвовавших в агрессивной войне против Украины, разместили вакансии о наборе снайперов, наводчиков, водителей, санитарных инструкторов и других специалистов.

Некоторые из российских подразделений причастны к убийствам и пыткам мирных жителей в Буче. В частности, среди них 64 мотострелковая бригада из Хабаровского края и 104 гвардейского десантно-штурмового полка.

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Больше всего военных ищет 37 мотострелковая бригада из Бурятии — она ​​имеет больше всего потерь среди других подразделений. Новые вакансии свидетельствуют о значительных потерях армии РФ и общей проблеме с пополнением живой силы.

В разведке Великобритании отметили, что именно поэтому российская армия взяла паузу перед наступлением на Донбасс, поскольку ей не хватало человеческих ресурсов.

Источник: Центр противодействия дезинформации