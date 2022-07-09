Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Росія

Тихая мобилизация: как Россия набирает военных на войну против Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
Тихая мобилизация: как Россия набирает военных на войну против Украины
Фото: Depositphotos

В России не объявляют официальную мобилизацию, однако продолжают массово набирать военнослужащих по контракту. В российских региональных центрах занятости появилось более 22 тыс. новых вакансий для военных.

По меньшей мере семь подразделений, участвовавших в агрессивной войне против Украины, разместили вакансии о наборе снайперов, наводчиков, водителей, санитарных инструкторов и других специалистов.

Некоторые из российских подразделений причастны к убийствам и пыткам мирных жителей в Буче. В частности, среди них 64 мотострелковая бригада из Хабаровского края и 104 гвардейского десантно-штурмового полка.

Сейчас смотрят

Больше всего военных ищет 37 мотострелковая бригада из Бурятии — она ​​имеет больше всего потерь среди других подразделений. Новые вакансии свидетельствуют о значительных потерях армии РФ и общей проблеме с пополнением живой силы.

В разведке Великобритании отметили, что именно поэтому российская армия взяла паузу перед наступлением на Донбасс, поскольку ей не хватало человеческих ресурсов.

Читайте
Сохраняется угроза ракетных ударов из Беларуси - Генштаб

Источник: Центр противодействия дезинформации

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка