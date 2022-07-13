Июль, 12 в 21:10

В украинской военной разведке считают, что во властной верхушке России могут готовить замену президенту Владимиру Путину.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Есть информация, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев может готовить своего сына на замену Путина.

Сейчас смотрят

— Пока что подтвержденной информации о замене Путина нет. Но то, что он (Николай Патрушев, – Ред.) вводит его в высшие эшелоны власти – таки планы у Патрушева есть, – сказал Вадим Скибицкий.

31 мая секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил о “начале захвата” западных областей Украины Польшей. На такие “заявления” украинцы ответили мемами.