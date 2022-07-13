В ГУР рассказали, готовят ли во властной верхушке РФ замену Путина
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В украинской военной разведке считают, что во властной верхушке России могут готовить замену президенту Владимиру Путину.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
Есть информация, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев может готовить своего сына на замену Путина.
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— Пока что подтвержденной информации о замене Путина нет. Но то, что он (Николай Патрушев, – Ред.) вводит его в высшие эшелоны власти – таки планы у Патрушева есть, – сказал Вадим Скибицкий.
31 мая секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил о “начале захвата” западных областей Украины Польшей. На такие “заявления” украинцы ответили мемами.