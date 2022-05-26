Май, 26 в 13:02

Ситуация в России не изменится в случае смерти главы Кремля Владимира Путина.

Такое мнение в эксклюзивном интервью высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

– Я не являюсь сторонником теории о том, что в России что-то начнет меняться, если Путин уйдет в другой мир. Скажите, пожалуйста, на основании чего? Там таких Путиных и желающих им стать очень много, потому что он для них является идолом. Россияне полагают, что он делает все правильно. У них совсем иная философия жизни, – считает Алексей Данилов.

Кроме того, в демократические изменения в Российской Федерации секретарь Совета нацбезопасности и обороны не верит еще и потому, что иначе она просто развалится.

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– Историей доказано, что в стране, где представлено 140 этносов, демократическое устройство невозможно. Удерживать территории вместе можно страхом, запугиваниями, пытками авторитарного диктаторского режима, – убежден Алексей Данилов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 92-е сутки после приказа президента РФ Владимира Путина.

За ситуацией на фронте можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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