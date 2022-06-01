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Факты / Украина / Общество

В Кремле заявили, что Польша начала захват запада Украины. Украинцы ответили мемами

Илья Нежигай, редактор ленты
Микола Патрушев
Фото: Getty Images

Секретарь Совбеза Российской Федерации Николай Патрушев 31 мая сообщил о “начале захвата” западных областей Украины Польшей.

По его словам, наши польские соседи уже начали аннексию отдельных территорий Запада Украины.

Такие лживые и в то же время забавные заявления российского чиновника не остались незамеченными среди украинцев в соцсетях.

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Украинские Telegram каналы, где создают мемы, показали фотографии исторических построек Львова, на которых можно увидеть на польском языке, шутя, что поляки уже захватили город и установили свои порядки.

В Кремле заявили, что Польша начала захват запада Украины. Украинцы ответили мемами / 4 фотографии

Юрий Романенко, являющийся экспертом Украинского института будущего, в своем Facebook пошутил, что готов встречать польскую армию во Львове и Луцке.

— С утра во Львове и Луцке били во все колокола. Думаю, что ж такое. А это, оказывается, польская армия зашла в Украину. Пойду надену праздничный костюм, возьму цветы, Библию в руки и пойду встречать союзников. Хотя, стоп! Это ж фантазия в голове Патрушева, – написал он.

Другие пользователи соцсетей шутят, что в Кремль ввезли слишком большую партию наркотических веществ, от чего у Николая Патрушева проявились проблемы с психологическим состоянием.

Ранее на заявление Патрушева отреагировал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, назвавший это “классическими галлюцинациями росСМИ”.

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Источники: Первая частная мемарня, Yuriy Romanenko

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