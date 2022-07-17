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Факты / Мир / Росія

Командующий армией Британии прокомментировал слухи о болезни Путина и планах его убить

Малиновская Ангелина, редактор ленты
путін

Командующий британской армией Энтони Радакин заявил, что слухи о болезнях президента РФ Владимира Путина и попытках его убить — принятие желаемого за действительное.

– Некоторые комментарии о том, что у него плохое здоровье или что на самом деле кто-то его убьет или свергнет, думаю, они принимают желаемое за действительное, – заявил Радакин.

Он считает, что профессиональные британские военные видят относительно стабильный режим в России, то, что Путину удалось подавить любую оппозицию и иерархию.

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— И потому никто из верхушки не имеет мотивации бросить вызов президенту Путину, и это не внушает оптимизм, — говорит командующий британской армией.

Радакин добавил, что ввиду этого РФ может оставаться угрозой в ближайшие годы, если не десятилетиями.

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Источник: BBC One

Фото: Depositphotos

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