Командующий армией Британии прокомментировал слухи о болезни Путина и планах его убить
Командующий британской армией Энтони Радакин заявил, что слухи о болезнях президента РФ Владимира Путина и попытках его убить — принятие желаемого за действительное.
– Некоторые комментарии о том, что у него плохое здоровье или что на самом деле кто-то его убьет или свергнет, думаю, они принимают желаемое за действительное, – заявил Радакин.
Он считает, что профессиональные британские военные видят относительно стабильный режим в России, то, что Путину удалось подавить любую оппозицию и иерархию.
— И потому никто из верхушки не имеет мотивации бросить вызов президенту Путину, и это не внушает оптимизм, — говорит командующий британской армией.
Радакин добавил, что ввиду этого РФ может оставаться угрозой в ближайшие годы, если не десятилетиями.
Источник: BBC One
Фото: Depositphotos