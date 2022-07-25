Июль, 24 в 22:10

Близкий друг последнего президента СССР Михаила Горбачева – Алексей Венедиктов, заявил, что тот был разочарован, когда увидел, что президент России Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину.

По словам Венедиктова, Горбачев считает, что Путин “разрушил дело его жизни”.

– Я могу вам сказать, что он разочарован, конечно, он понимает (что происходит, – Ред.). Это было дело его жизни. Свобода – это дело Горбачева, – цитирует журналиста российский Форбс.

В связи с этим журналист упомянул политику перестройки и гласности, предусматривающую, среди прочего, свободу слова и вероисповедания.

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Однако теперь, благодаря политике Путина, все “наследие Горбачева” уничтожено, считает Венедиктов.

Он напомнил, что во времена, когда Горбачев возглавлял СССР, в Европе было 4 тыс. военных из подразделений Сил быстрого реагирования НАТО, теперь же в Альянсе объявили, что до конца следующего года контингент увеличат до 300 тыс. человек.

Венедиктов считает, что это означает “огромный рост уровня угрозы между Западом и Востоком”.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья Михаила Горбачева, которому уже 91 год, значительно ухудшилось.