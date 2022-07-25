У РФ мобілізують лікарів, шпиталі не справляються з кількістю поранених – ГУР

Липень, 25 в 15:11

Через велику кількість поранених на війні проти України окупантів, російські військові шпиталі переповнені.

Виявилось, що їхня пропускна спроможність не розрахована на такий потік пацієнтів. Через це загарбникам не можуть надавати якісну медичну допомогу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України. Через таку ситуацію в Росії вирішили провести мобілізацію (зокрема, в Москві) медичного персоналу.

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Це стосується фахівців майже всіх медичних спеціальностей. Але основна увага приділяється хірургічного персоналу. Мобілізація медиків в РФ відбувається без широкого розголосу в ЗМІ та серед громадськості.

За інформацією розвідки, надалі мобілізованих медиків планують відправляти на тимчасово окуповані території України, зокрема, в Маріуполь, Луганськ, Донецьк.

Медичний персонал не хірургічного фаху хочуть “оптимізувати” для роботи у прифронтових зонах: терапевти – в якості асистентів хірургів, педіатри – на посадах військових фельдшерів.

Тим часом так званий начальник відділу охорони здоров’я Бердянську, колаборант та зрадник Микола Мірошниченко перевірив службові квартири медичних працівників підприємства Бердянське територіальне медичне об’єднання.

За його розпорядженням, покинуті квартири медиків перерозподілять серед лікарів, які погодилися на співпрацю з окупантами.

Також в окремих населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Донецької області окупанти розміщують автобуси, в яких облаштовано так звані мобільні медичні поліклініки.

Їхнє завдання – приймати хворих серед місцевих жителів. Але під час огляду в таких “пунктах” хворих змушують здавати кров для потреб “захисників армії ДНР” та російських військовослужбовців.

Фото: Головне управління розвідки