Август, 04 в 1:47

Российская газовая компания Газпром утверждает, что из-за санкций не может получить отремонтированную турбину Siemens для компрессорной станции газопровода Северный поток-1.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой Газпрома.

– Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие сложившейся ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставки двигателя 073 на КС Портова невозможным, – говорится в сообщении компании.

Заявление Газпрома было сделано через несколько часов после того, как канцлер Германии Олаф Шольц приехал на завод Siemens Energy в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур и осмотрел турбину Siemens для Северного потока — 1, которую Канада по просьбе Германии согласилась вернуть в Россию. ремонта, несмотря на санкционный режим.

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— Отремонтированная турбина на месте и готовая к работе в любой момент. Так что технических причин для сокращения поставок газа нет, — сказал канцлер ФРГ.

Перед этим, в июне, российский газовый монополист сократил мощность трубопровода Северный поток – 1 до 40% от обычного уровня. Причиной тогда Газпром назвал отсутствие турбины, которую Канада не передала после ремонта. Но уже 10 июля Канада все же решила передать турбину в Германию. Тогда действия Оттавы осудил президент Украины Владимир Зеленский, поскольку они откровенно нарушают санкционный режим.

В Евросоюзе уже звучали предположения, что Газпром пытается давить на Европу из-за действующих санкций, введенных против государства-агрессора РФ.

25 июля российская корпорация анонсировала остановку эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции Портова, в результате чего суточная производительность упадет вдвое – примерно до 33 млн куб. м. Это около 20% пропускной способности трубопровода. Прокачка топлива через газопровод Северного потока-1 сократится до 1/5 от общей мощности.

Источник: Газпром