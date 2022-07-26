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Російський Газпром заявив про зменшення постачання газу через ПП-1

Юля Захарченко, редакторка стрічки
газпром
Фото: Depositphotos

Російська газовидобувна і газорозподільна корпорація Газпром зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції Портова.

Добова продуктивність впаде вдвічі – приблизно до 33 млн куб. м. Це близько 20% пропускної здатності трубопроводу. Прокачування палива через газопровід Північного потоку-1 скоротиться до 1/5 від загальної потужності.

Німеччина не бачить жодних причин для такого рішення. За даними Міністерства економіки ФРН, технічних причин для скорочення поставок немає.

Зараз дивляться

Газопровід Північний потік-1 відновив роботу минулого тижня після десятиденної перерви на технічне обслуговування, але Європейська комісія попередила, що Росія може повністю припинити подачу газу. В ЄС наголосили, що готуються до зими без російського газу.

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