В российской военной технике нашли более 450 иностранных компонентов – RUSI

Август, 09 в 0:41

Эксперты британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) считают, что без западной электроники России будет крайне трудно производить военную технику.

Об этом говорится в отчете института.

В RUSI отмечают, что полномасштабное военное вторжение России в Украину пошло не по плану. А оккупация украинских городов превратилась в изматывающую борьбу, которая быстро истощает российскую армию.

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В отчете описываются компоненты и принцип действия 27 самых современных российских военных систем, включая крылатые ракеты, системы связи и комплексы радиоэлектронной борьбы.

На основе технической инспекции российской военной техники, захваченной или запущенной по Украине, отчетливо видно, в какой степени многомиллиардная программа российской военной модернизации, рассчитанная на десятилетия, зависела от широкого использования микроэлектроники производства США, Японии, Тайваня, Южной Кореи, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Франции и Германии.

Чтобы получить разрешение на использование иностранных комплектующих в военной технике, российские компании должны заверить Минобороны РФ, что в России отсутствует отечественная альтернатива.

RUSI обнаружил не менее 450 различных видов уникальных компонентов иностранного производства в этих 27 системах.

Так, в российской военной технике нашли не менее 80 различных видов компонентов американских производителей Analog Devices и Texas Instruments. Это еще указывает и на то, что РФ в последние годы удавалось успешно обходить санкции.

Россия потеряла огромное количество военной техники в Украине и сильно истощила свой арсенал крылатых и баллистических ракет. После введения новых санкций и ужесточения экспортного контроля, российское правительство импортозаместить компоненты. Но в итоге этот подход оказался нежизнеспособным.

Теперь России надо либо разрабатывать новое и, вероятно, менее мощное оружие или же находить лазейки, чтобы удачно обходить санкции.

Эксперты RUSI установили, что российская крылатая ракета 9М727 содержит 31 компонент, изготовленный американскими компаниями Texas Instruments Inc и Advanced Micro Devices Inc (AMD), а также компании Cypress Semiconductor, которая сейчас принадлежит немецкой Infineon AG.

Более 30 деталей от компаний Intel и Xilinx (принадлежит AMD) нашли в российской крылатой ракете Х-101.

В Analog Devices заверили, что остановили бизнес в России и поручили прекратить поставки. В Intel сообщили, что не допускают использования своей продукции для нарушения прав человека. В AMD также заверили, что строго соблюдают все меры экспортного контроля.

Можно предположить, что РФ закупила иностранные компоненты еще до начала масштабной войны, потому что некоторые микрочипы можно использовать как в военной технике, так и в бытовых приборах. Однако страны должны убедиться, для каких именно целей Россия закупала компоненты.

Следует отметить, что после полномасштабного вторжения 24 февраля США, Япония, Тайвань, Южная Корея и ряд европейских стран ввели запрет на продажу России микрочипов.

Источник: RUSI