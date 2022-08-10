Утренний “хлопок”: в российском Ейске горит нефтехранилище
Утром 10 августа в российском городе Ейск загорелось нефтехранилище.
– В Ейске, что почти напротив Мариуполя (через Азов в 30-ти км) – тоже “хлопок” утром. Наверное, тоже кто-то неудачно бросил окурок, – отметил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.
По словам Петра Андрющенко, именно из Ейска российские оккупанты планируют завозить боекомплект в Мариупольский порт.
– В Ейске, кроме порта, есть грузовой авиатерминал. Поэтому такой внезапный пожар может быть совершенно не внезапным, – предположил советник городского главы Мариуполя.
Напомним, что накануне на военном аэродроме Саки в Новофедоровке во временно оккупированном россиянами Крыму прогремели несколько взрывов.
В Минобороны РФ заявили, что причиной взрывов на аэродроме якобы стала детонация авиационных боеприпасов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 168-е сутки.
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Источник: Петр Андрющенко
Фото: Петр Андрющенко