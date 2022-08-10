Август, 10 в 9:01

Утром 10 августа в российском городе Ейск загорелось нефтехранилище.

– В Ейске, что почти напротив Мариуполя (через Азов в 30-ти км) – тоже “хлопок” утром. Наверное, тоже кто-то неудачно бросил окурок, – отметил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

По словам Петра Андрющенко, именно из Ейска российские оккупанты планируют завозить боекомплект в Мариупольский порт.

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– В Ейске, кроме порта, есть грузовой авиатерминал. Поэтому такой внезапный пожар может быть совершенно не внезапным, – предположил советник городского главы Мариуполя.

Напомним, что накануне на военном аэродроме Саки в Новофедоровке во временно оккупированном россиянами Крыму прогремели несколько взрывов.

В Минобороны РФ заявили, что причиной взрывов на аэродроме якобы стала детонация авиационных боеприпасов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 168-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Петр Андрющенко

Фото: Петр Андрющенко