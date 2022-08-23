Август, 23 в 19:51

В районе российского села Тимоново Белгородской области 23 августа снова раздались взрывы боеприпасов.

В этот раз губернатор области Вячеслав Гладков объяснил это тем, что пожар и последующие взрывы произошли якобы из-за жаркой погоды.

— В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы, — написал он.

По словам российского губернатора, пострадавших нет, но, на всякий случай, переселил местных жителей в один из санаториев. В то же время, часть крестьян поехала самостоятельно в другие населенные пункты.

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Вячеслав Гладков добавил, что на месте взрывов работают оперативные службы.

Отметим, что в Белгородской области за последние дни уже неоднократно происходили пожары в местах скопления вражеских боеприпасов. Как пример, 18 августа в районе того же села Тимоново начался пожар на складе с боеприпасами, что снова стало причиной эвакуации местного населения.

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Источники: Вячеслав Гладков, Жесть Белгород