Сентябрь, 16 в 12:08

России для комплектования войск не хватает боевой пехоты и младших командиров.

К такому выводу пришла разведка Министерства обороны Великобритании, проанализировав последние новости из РФ.

В оборонном ведомстве не оставили без внимания видео, на котором соратник президента РФ Владимира Путина и владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин лично вербует российских осужденных для участия в войне против Украины.

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Британские разведчики отметили, что Пригожин ищет бойцов “лишь для десантно-штурмовых подразделений”.

О том, что кадровая проблема в армии России становится все острее, свидетельствует и сокращение сроков обучения курсантов.

– Можно почти точно утверждать, что выпускников военных академий хотят привлечь к боевым действиям в Украине, – отмечают в разведке Министерства обороны Великобритании.

Ускоренная подготовка офицеров-кадетов и вербовка Пригожиным бойцов для штурмовых войск свидетельствует о том, что нехватка боевой пехоты и младших командиров – две наиболее критические потребности РФ в комплектовании армии.

Напомним, что представители ЧВК Вагнера ищут бойцов среди осужденных уже несколько месяцев.

Заключенных поощряют к участию в войне смягчением наказания и деньгами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 205-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.