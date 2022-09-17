Сентябрь, 17 в 7:23

В госпитале российского Ростова-на-Дону отказались лечить раненых боевиков из батальона незаконного вооруженного формирования “Союз добровольцев Донбасса”.

Основанием для отказа стало то, что у них нет статуса регулярного военного формирования, отмечают в Генштабе Вооруженных сил Украины.

По имеющейся в распоряжении украинской стороны информации, раненых боевиков эвакуировали в Ростов-на-Дону после штурма Авдеевки в Донецкой области.

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По состоянию на 17 сентября подтверждены значительные потери среди подразделений так называемого “Союза добровольцев Донбасса”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 206-е сутки.

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