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Факты / Світ / Росія

В Ростове-на-Дону отказались лечить раненых на Донбассе боевиков – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
лікарня
Фото: Dreamstime

В госпитале российского Ростова-на-Дону отказались лечить раненых боевиков из батальона незаконного вооруженного формирования “Союз добровольцев Донбасса”.

Основанием для отказа стало то, что у них нет статуса регулярного военного формирования, отмечают в Генштабе Вооруженных сил Украины.

По имеющейся в распоряжении украинской стороны информации, раненых боевиков эвакуировали в Ростов-на-Дону после штурма Авдеевки в Донецкой области.

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По состоянию на 17 сентября подтверждены значительные потери среди подразделений так называемого “Союза добровольцев Донбасса”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 206-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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