В Ростове-на-Дону отказались лечить раненых на Донбассе боевиков – Генштаб ВСУ
В госпитале российского Ростова-на-Дону отказались лечить раненых боевиков из батальона незаконного вооруженного формирования “Союз добровольцев Донбасса”.
Основанием для отказа стало то, что у них нет статуса регулярного военного формирования, отмечают в Генштабе Вооруженных сил Украины.
По имеющейся в распоряжении украинской стороны информации, раненых боевиков эвакуировали в Ростов-на-Дону после штурма Авдеевки в Донецкой области.
По состоянию на 17 сентября подтверждены значительные потери среди подразделений так называемого “Союза добровольцев Донбасса”.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 206-е сутки.
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