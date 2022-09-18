Оккупанты вывезли ЗРК из воинских частей возле Санкт-Петербурга в сторону Украины — СМИ

Сентябрь, 18 в 20:38

Российские оккупанты вывезли зенитно-ракетные комплексы из воинских частей возле Санкт-Петербурга для того, чтобы использовать их в войне против Украины.

Об этом сообщило финское издание Yle на основе полученных спутниковых снимков.

Летом техника была вывезена из четырех воинских частей зенитно-ракетных войск. Всего вокруг Санкт-Петербурга расположено 14 частей.

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— Вероятно, для использования в войне против Украины отправили старые зенитно-ракетные комплексы С-300, которые постепенно выводятся из эксплуатации. Ними Россия часто обстреливает гражданские объекты Украины. По данным ВСУ, Россия выпустила по Украине более 500 таких ракет, — отмечает издание.

Данные о перемещении ЗРК обнародуются впервые.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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