Оккупанты вывезли ЗРК из воинских частей возле Санкт-Петербурга в сторону Украины — СМИ
Российские оккупанты вывезли зенитно-ракетные комплексы из воинских частей возле Санкт-Петербурга для того, чтобы использовать их в войне против Украины.
Об этом сообщило финское издание Yle на основе полученных спутниковых снимков.
Летом техника была вывезена из четырех воинских частей зенитно-ракетных войск. Всего вокруг Санкт-Петербурга расположено 14 частей.
— Вероятно, для использования в войне против Украины отправили старые зенитно-ракетные комплексы С-300, которые постепенно выводятся из эксплуатации. Ними Россия часто обстреливает гражданские объекты Украины. По данным ВСУ, Россия выпустила по Украине более 500 таких ракет, — отмечает издание.
Данные о перемещении ЗРК обнародуются впервые.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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