Сентябрь, 18 в 19:52

Из-за нехватки человеческих ресурсов для отправки на войну в Украине, в РФ проводятся мероприятия “внутренней самомобилизации”. Там набирают людей под видом отбора кандидатов в подразделения охраны.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

— В Курской области, под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения, а в Нижегородской области, в частности, сотрудников организации Атомоохрана — якобы в подразделения охраны важных объектов, — отметили в Генштабе.

По их данным, подписавшие контракт кандидаты проходят недельный курс стрелковой подготовки и сразу направляются на пополнение в зону боевых действий.

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Кроме того, на временно оккупированной территории Луганской области, в частности в Беловодском районе, объявлен новый набор так называемых “подразделений МВД”. После значительных потерь в боях большинство штатных сотрудников сбежали или дезертировали на территорию РФ.

В Генштабе также рассказали, что ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Купянск, Гоптовка, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.