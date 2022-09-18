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Факты / Україна

Неделя на подготовку: РФ направляет на войну “охранников важных объектов”

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Из-за нехватки человеческих ресурсов для отправки на войну в Украине, в РФ проводятся мероприятия “внутренней самомобилизации”. Там набирают людей под видом отбора кандидатов в подразделения охраны.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

— В Курской области, под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения, а в Нижегородской области, в частности, сотрудников организации Атомоохрана — якобы в подразделения охраны важных объектов, — отметили в Генштабе.

По их данным, подписавшие контракт кандидаты проходят недельный курс стрелковой подготовки и сразу направляются на пополнение в зону боевых действий.

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Кроме того, на временно оккупированной территории Луганской области, в частности в Беловодском районе, объявлен новый набор так называемых “подразделений МВД”. После значительных потерь в боях большинство штатных сотрудников сбежали или дезертировали на территорию РФ.

В Генштабе также рассказали, что ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Купянск, Гоптовка, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.

Источник: Генштаб ВСУ
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