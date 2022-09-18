Неделя на подготовку: РФ направляет на войну “охранников важных объектов”
Из-за нехватки человеческих ресурсов для отправки на войну в Украине, в РФ проводятся мероприятия “внутренней самомобилизации”. Там набирают людей под видом отбора кандидатов в подразделения охраны.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
— В Курской области, под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения, а в Нижегородской области, в частности, сотрудников организации Атомоохрана — якобы в подразделения охраны важных объектов, — отметили в Генштабе.
По их данным, подписавшие контракт кандидаты проходят недельный курс стрелковой подготовки и сразу направляются на пополнение в зону боевых действий.
Кроме того, на временно оккупированной территории Луганской области, в частности в Беловодском районе, объявлен новый набор так называемых “подразделений МВД”. После значительных потерь в боях большинство штатных сотрудников сбежали или дезертировали на территорию РФ.
В Генштабе также рассказали, что ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Купянск, Гоптовка, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.