Сентябрь, 23 в 23:57

Заместитель главы МВД Польши Мацей Вонсик заявил, что его страна не будет впускать ни одну группу россиян, даже тех, кто говорит, что убегают от мобилизации.

Об этом сообщает Радио Польши.

По его словам, в отдельных случаях Польша сможет применять правила предоставления убежища.

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По состоянию на пятницу на границе с Калининградской областью из-за мобилизации в РФ не зафиксировано усиление трафика или пограничного движения.

— Мы не собираемся массово пускать в Польшу какую-либо группу россиян, даже тех, кто говорит, что убегает от мобилизации. Это слишком опасно. На самом деле в отдельных случаях, если он (гражданин России – Ред.) сможет доказать, что ему в России грозят пытки, преследование по политическим мотивам, что он диссидент, мы сможем применять положение о предоставлении убежища, но точно не будет открытия границ и заявлений: россияне бегите от армии в Польшу. Нет, мы не будем этого делать, – сказал Вонсик.

Он считает, что среди тех, кто действительно будет убегать от войны, будут и контактирующие с российскими службами. А они приедут “сеять суету, дезинформацию и дезинтеграцию российской оппозиционной среды, если такое появится”.

— Поэтому мы будем проводить жесткую политику по отношению к россиянам, — сказал замглавы МВД Мацей Вонсик.

Напомним, что с 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для граждан России с туристическими визами. Запрет касается и шенгенских виз, выданных третьими государствами.