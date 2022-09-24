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Факты / Світ / Росія

Отвечал за тыл: в РФ уволили замминистра обороны Булгакова

Юля Захарченко, редактор ленты
Отвечал за тыл: в РФ уволили замминистра обороны Булгакова
Фото: Факты ICTV

Заместителя российского министра обороны Дмитрия Булгакова уволили с должности. Вместо него назначили генерал-полковника Михаила Мизинцева, который подозревается в многочисленных военных преступлениях, в частности, непосредственном влиянии на войска РФ для уничтожения Мариуполя.

Прокремлевские СМИ сообщают, что Мизинцева называют “любимцем Путина”, начавшим полномасштабную войну против Украины.

— На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев, — отмечают российские издания.

В сообщении утверждают, что бывшего заместителя Сергея Шойгу якобы “перевели на другую работу”, однако не указывается, о какой должности или занятости идет речь.

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По данным из открытых источников, известно, что 60-летний российский военный и уроженец Вологодской области Михаил Мизинцев возглавлял операцию на территории Сирии, за что и стал “любимцем диктатора Владимира Путина”.

Именно Мизинцев возглавлял осаду украинского Мариуполя, отдавая приказы бомбить роддом и местный драмтеатр, в укрытии которого находились жители города.

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