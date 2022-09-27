В РФ блокируют выезды из городов, устраивают облавы в поиске призывников – ГУР

Сентябрь, 27 в 13:48

В России, где уже неделю идет так называемая частичная мобилизация, полиция обходит дома для вручения повесток, и почти треть тех, кого забирают, не имеют опыта военной службы, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, в Краснодарском и Ставропольском краях, Архангельской, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областях освободили большие помещения для размещения мобилизованных, в том числе спортивных объектов.

В станице Тамань Краснодарского края полиция обходит дома с целью вручения повесток мужчинам призывного возраста.

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– Мобилизованные прибывают в Темрюкский районный военный комиссариат, формируются в команды и отправляются на доукомплектование воинских частей, понесших значительные потери в ходе боевых действий. По прибытии на пункты сбора у людей изымают средства связи. Соответствующая подготовка в учебных центрах не проводится, – сообщает ГУР.

Чтобы предотвратить выезд мужчин, на трассе вблизи райцентра Темрюк действуют совместные блокпосты полиции и представителей военного комиссариата.

В целом в Краснодарском крае около 30% призванных – это мужчины, не имеющие никакого опыта военной службы, получившие офицерские звания по окончании военных кафедр в вузах.

В Теткино Курской области полиция проводит обыски в домах. Причем здесь поощряются доносы на тех, кто общается с украинцами или имеет знакомых и родственников в Украине. Дороги в направлении райцентра также перекрыты, выезд гражданским запрещен.

А в Чувашской Республике РФ еще 23 сентября приостановили мобилизацию, поскольку руководство отчиталось о выполнении плана призыва.

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Фото: ГУР