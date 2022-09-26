Сентябрь, 26 в 19:23

В оккупированном Россией Крыму массово мобилизуют жителей поселков, а повестки выписывают на блокпостах.

Как сообщает Крымская правозащитная группа (КПГ), среди мобилизованных есть люди с инвалидностью и онкобольные.

Отмечается, что повестки активно выдают в Красноперекопском районе.

Сейчас смотрят

— Повестки раздают всем подряд. Из села, где всего проживает 400 человек, уже 4 забрали вчера. А тем, кого еще не забрали — постоянно звонят и говорят, что если они сейчас не пойдут на контракт, то скоро пойдут по мобилизации, — сообщает организация.

В частности, по данным КПГ, на Крымском содовом заводе также началась мобилизация. Там забирают, в частности, всех охранников предприятия.

В то же время жители Бахчисарайского района рассказали правозащитникам, что российские силовики массово мобилизуют местных жителей в Вооруженные силы Российской Федерации.

— В нашем селе — 2 тысячи человек. Официально повестки получили 27 человек. Примерно такое же количество мобилизованных в селах Холмовка, Песчаное, Угловое, — рассказали местные жители организации.

Читайте В Крыму подожгли авто российского пропагандиста Киселева

Ссылаясь на слова крымчан, КПГ пишет, что российские оккупанты на полуострове выдают много ложных повесток. Так, например, в Бахчисарае повестку получил онкобольной, а также человек на коляске.

В то же время на блокпостах в Севастополе останавливают машины и выписывают повестки прямо на месте.

При этом в Керчи происходила массовая отправка мобилизованных в российскую оккупационную армию. Правозащитники указывают, что данные имеют разный характер, но сообщается о от 6 до 11 отправленных автобусов с мобилизованными.

Оккупационная администрация Крыма частично признает ошибки при массовой мобилизации: так, коллаборационист, “советник главы Крыма”, Олег Крючков заявил, что военкоматы ошибочно отправили не тем людям более 200 повесток.

— Более 200 неправильных повесток. Начиная от студентов и многодетных. Ошибки — вопиющие. На должность командира отделения мотострелков призвали летчика, который уволился по выслуге в 1994 году, — заявил оккупант Крючков.

25 сентября оккупационный “глава” Крыма Сергей Аксенов говорил, что на территории полуострова “завершаются мобилизационные мероприятия”.