Октябрь, 01 в 7:01

Существенная нехватка человеческих ресурсов, в первую очередь, офицерских кадров, вынуждает российское военное руководство преждевременно привлекать курсантов военных училищ.

Согласно информации, которой располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в Тюменском военном училище готовятся к досрочному выпуску курсантов.

– Выпускников планируют направить на первичные офицерские должности в воинские части, которые комплектуются мобилизационным резервом, – отмечают в Генштабе ВСУ.

Курсантов выпускных курсов Рязанского десантного училища направляют на полигоны недалеко от Рязани, Омска, Пскова, Тулы и других городов, где готовят полки мобилизационного резерва.

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Согласно плану, подготовка и согласование этих подразделений будет длиться не больше одного месяца.

После этого они должны быть переброшены в район ведения боевых действий на территории Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 220-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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