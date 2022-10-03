Октябрь, 03 в 12:58

Некоторые представители кремлевской верхушки уже сейчас хотят отмежеваться от российского диктатора Владимира Путина на фоне ряда поражений армии РФ в Украине.

Об этом сообщил в одном из интервью представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, некоторые лица из окружения Путина сейчас находятся в поиске каналов коммуникаций с Западом, чтобы отойти от диктатора, обезопасить себя и свое состояние. Юсов уточнил, что, кроме публичной политики, существуют каналы неформального общения и давления на кремлевскую верхушку.

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Представитель ГУР отметил, что недовольные есть среди военно-политического руководства путинской России, особенно в кругах бизнес-элиты.

– Далеко не все в восторге от той каши, которую заварил “коллективный Путин” и действительно помешанный диктатор. С каждым новым уровнем эскалации, с каждой новой волной мобилизации, с каждым новым процентом падения рейтинга Путина или, безусловно, новыми успехами Вооруженных сил Украины по освобождению оккупированных территорий, эта партия мира внутри РФ будет усиливаться, – подчеркнул Юсов.

Он добавил, что финал кремлевского диктатора уже определен – это фиаско.

– Здесь речь идет не о будущем Путина. Это фиаско. Будет ли это политическое фиаско, будет ли оно в виде международного трибунала, дворцового переворота или суда Линча на улице – это уже другая история. Но финал – это фиаско, – убежден Юсов.

Что касается будущего России, то этот вопрос пока открыт. Представитель ГУР назвал два варианта: либо РФ сможет очиститься от диктатуры, переформатируется, освободит все оккупированные территории, либо произойдет распад страны-агрессора и возникновение новых независимых государств.

По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, в России до полномасштабного вторжения были чиновники, которые хотели помешать этой войне, поскольку четко осознавали ее последствия. Однако решение принимал Путин.

Источник: ГУР Минобороны Украины