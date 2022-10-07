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Факты / Світ / Росія

В ближайшем окружении Путина открыто критикуют его действия в войне с Украиной – WP

Анастасия Гевко, редактор ленты
путін
Фото: Depositphotos

В ближайшем окружении российского диктатора Владимира Путина появился человек, который в последние недели напрямую выражал свое несогласие с его действиями в войне, развязанной Российской Федерацией против Украины. 

Это следует из данных, полученных разведкой США, пишет WP.

Журналисты отмечают, что эту информацию сочли достаточно важной, так что она была включена в ежедневный брифинг президента США Джо Байдена по разведке и передана другим официальным лицам в США.

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Один из источников заявил, что недовольство, выраженное членом ближайшего окружения Путина, связано с тем, что он считал управление военными действиями неэффективным. А также – недоволен ошибками, которые допущены теми, кто ведет военную кампанию.

Личность этого человека не сообщают, но его имя фигурирует в сообщениях американской разведки.

Как отмечает издание, эта критика стала самым ярким свидетельством неразберихи в российском руководстве в вопросе войны. Причиной являются катастрофические неудачи Москвы, которые заставили Путина в прошлом месяце отдать приказ о мобилизации сотен тысяч военнослужащих.

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Источник: The Washington Post
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