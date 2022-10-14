Октябрь, 13 в 21:47

Российского президента Владимира Путина поддерживает все меньше россиян, что следует из того, как в России разворачивается мобилизация.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— Путинский режим все больше осознает бесперспективность планов по удержанию захваченных украинских территорий. Свидетельством этого является показательная демонстрация российским руководством якобы решимости уничтожить украинскую государственность нанесением массированных ракетных ударов по всей территории Украины, — написала Маляр.

Зато агрессивные действия Кремля все меньше поддерживает российское общество, на что указывает ход мобилизации в России.

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— В частности значительно уменьшилось количество сторонников действий власти, так называемых z-людей, которые заявляли о готовности добровольно мобилизоваться, но, столкнувшись с отсутствием элементарной подготовки перед отправкой в зону боевых действий, начали массово терять патриотические иллюзии и мотивацию к участию в военных авантюрах преступного руководства России, — сообщила заместитель министра обороны Украины.

Маляр указывает на повышение динамики снижения мотивации личного состава противника участвовать в войне против Украины. На это, в частности, указывает коварная тактика отдельных передовых российских подразделений, военнослужащие которых пытаются уклоняться от боевых действий и прячутся в школах, детских садах и больницах, прикрываясь учениками, больными детьми, их родителями и персоналом указанных учреждений, пишет она.

— На такие изменения в поведении противника существенно повлияли контрнаступательные действия Сил обороны Украины, в результате которых оккупанты несут значительные безвозвратные и санитарные потери, — пишет Маляр.

Она отметила, что в связи с этим, с целью высвобождения мест для раненых, которые прогнозируемо будут поступать, оккупанты дали указание руководителям медицинских учреждений как можно быстрее выписывать личный состав с легкими ранениями, особенно из числа недавно мобилизованных и освобожденных по мобилизации заключенных, несмотря на неудовлетворительное состояние здоровья.

Источник: Анна Маляр