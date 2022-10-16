Октябрь, 15 в 22:11

В Белгородской области России между российскими военными началась перестрелка, в результате которой погибли 11 человек, еще 15 — ранены.

Об этом сообщаются российские Telegram каналы, что позднее подтвердили в Минобороны РФ.

Сначала появилась информация о стрельбе в воинской части в Белгородской области с погибшими и ранеными.

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Впоследствии российские СМИ сообщали о 22 убитых и 16 раненых.

В то же время сообщается о трех военных, которые начали стрельбу. Двое из них были убиты на месте, когда же один смог убежать.

Российское издание SOTA со ссылкой на источник среди родственников мобилизованных пишет, что стрельба в Белгородской области произошла на полигоне в поселке Солоти.

Позднее Минобороны России подтвердило, что в результате подготовки “добровольцев” на полигоне в Белгородской области из стрелкового оружия был расстрелян “личный состав подразделения”. Российское министерство назвало цифру в 11 погибших и 15 раненых. При этом двое нападавших были убиты, как и писали российские СМИ. О судьбе третьего не сообщается.

По данным SOTA, на белгородском полигоне находились более 100 человек из Брянской области, категорически отказывавшихся от отправки под Лиман, на Донеччине. Военное руководство РФ более недели пыталось уговорить их отправиться на штурм города.

Примечательно, что перед официальным сообщением Минобороны в некоторых пропагандистских российских медиа уже начали называть это “нападением террористов” или “терактом”. В итоге, террористами стрелявших назвало и российское министерство.