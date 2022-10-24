Мобилизация в Москве продолжается, но СМИ запретили об этом писать – разведка

Октябрь, 24 в 15:06

Мэр Москвы Сергей Собянин еще 17 октября объявил о досрочном прекращении мобилизации в столице РФ, однако на самом деле военнообязанным продолжают вручать повестки.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По ее данным, остановили работу исключительно так называемых мобильных мобилизационных пунктов и приостановили практику “облав” на военнообязанных в общественных местах, а СМИ запретили освещать эту тему в Москве и Санкт-Петербурге.

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– Сейчас на полигонах Московской области идет подготовка мобилизованных военнослужащих. После подготовки планируется отправка подразделений в зону ведения боевых действий в Украине, – говорят в разведке.

В то же время из-за нехватки офицерского и сержантского состава инструкторами назначают военных, подписавших контракт в звании рядовой и имеющих боевой опыт в Украине.

В ГУР говорят, что подтверждается количество мобилизованных в ряды ВС РФ “первой волны” — не менее 200 тыс. человек, а дальнейшая мобилизация будет продолжаться в “классическом” варианте времен Второй мировой.

– Первая часть мобилизованных, направленных в Украину с минимальными сроками подготовки (или вообще без нее), предназначена для стабилизации линии фронта. Следующие части будут направляться на основе развития оперативной обстановки и, по возможности, в зависимости от готовности личного состава. По аналогичному принципу к ведению боевых действий против ВСУ будут привлекаться мобилизованные второй, третьей и других волн, – объяснили в украинской разведке.

Источник: ГУР Міноборони України