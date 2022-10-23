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Факты / Україна

Россияне удерживают отказавшихся воевать мобилизованных на одном из предприятий Луганщины – Гайдай

Валентина Летяк, редактор ленты
Мобілізація в РФ

В Кременной Луганской области задержали мобилизованных россиян, которые по прибытии отказались воевать, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, их содержат под стражей на территории одного из предприятий.

– Как стало известно из открытых источников, только в одном 488 мотострелковом полку около 70% мобилизованных по прибытии на передовые позиции отказались воевать, – уточнил он.

Гайдай говорит, что некоторым россиянам удается даже бежать, а остальных содержат под охраной и пытаются под психологическим давлением вернуть на передовую.

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Глава ОВА также сообщил, что на севере Луганской области оккупанты намеренно обесточивают населенные пункты, чтобы заставить мирное население покидать свои дома.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 242-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: ГУР

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