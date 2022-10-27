Октябрь, 27 в 9:45

Кремль привлекает губернаторов российских регионов к разработке так называемых мер безопасности, чтобы отвлечь внимание россиян от руководящей верхушки РФ.

Об этом сообщается в сводке разведки Минобороны Великобритании.

Так, 24 октября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать разработку мер безопасности в регионах России. Перед этим президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении нового режима уровней опасности.

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Более активное привлечение региональных чиновников, по мнению британской разведки, должно хотя бы частично отвлечь внимание общественности от правящей верхушки.

Кремль придерживался аналогичного подхода во время кризиса с коронавирусом Covid-19.

Однако Москве, скорее всего, будет сложнее изолировать российское общество от последствий “специальной военной операции” в Украине.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило имя человека из близкого окружения Путина, критиковавшего главу Кремля по поводу войны. Этим человеком оказался основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин.