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Венгрия не собирается присоединяться к общему пакету помощи Украине от Евросоюза на €18 млрд.

Об этом в понедельник, 7 ноября, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт уже оказал значительную финансовую помощь Украине и готов продолжать это делать и дальше.

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Но долгосрочный план совместных заимствований Венгрия не будет поддерживать, потому что он оказался неэффективным во время пандемии Covid-19.

– Мы готовы продолжать финансовую поддержку на двусторонней основе, на основе двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией. Но мы, конечно, не будем поддерживать никакие общие заимствования Евросоюза в этой сфере, — сказал Сийярто.

Сийярто добавил, что правительство Венгрии потратило “десятки и сотни миллионов евро” на поддержку заведений здравоохранения, образования, культуры и церквей в Украине.

Кроме этого, Сийярто в очередной раз раскритиковал санкции, введенные Европейским Союзом против России, потому что они, мол, не наносят вред Москве и больше всего бьют исключительно по европейцам.

Накануне президент ЕК Урсула фон дер Ляен обсудила с президентом Владимиром Зеленским обеспечение финансовой поддержки Украины в ближайшие месяцы.

Ожидается, что на этой неделе она предложит принять финансовый пакет помощи Украине от ЕС до €1,5 млрд ежемесячно, общим объемом до €18 млрд.

Деньги будут предоставляться в форме льготных долгосрочных кредитов, которые будут покрывать также расходы на уплату процентов и проведение реформ, необходимых для приближения к членству в ЕС.

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Источник: Portfolio