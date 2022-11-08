Уже достаточно помогли: Венгрия отказывается присоединятся к кредиту ЕС для Украины
Венгрия не собирается присоединяться к общему пакету помощи Украине от Евросоюза на €18 млрд.
Об этом в понедельник, 7 ноября, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, Будапешт уже оказал значительную финансовую помощь Украине и готов продолжать это делать и дальше.
Но долгосрочный план совместных заимствований Венгрия не будет поддерживать, потому что он оказался неэффективным во время пандемии Covid-19.
– Мы готовы продолжать финансовую поддержку на двусторонней основе, на основе двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией. Но мы, конечно, не будем поддерживать никакие общие заимствования Евросоюза в этой сфере, — сказал Сийярто.
Сийярто добавил, что правительство Венгрии потратило “десятки и сотни миллионов евро” на поддержку заведений здравоохранения, образования, культуры и церквей в Украине.
Кроме этого, Сийярто в очередной раз раскритиковал санкции, введенные Европейским Союзом против России, потому что они, мол, не наносят вред Москве и больше всего бьют исключительно по европейцам.
Накануне президент ЕК Урсула фон дер Ляен обсудила с президентом Владимиром Зеленским обеспечение финансовой поддержки Украины в ближайшие месяцы.
Ожидается, что на этой неделе она предложит принять финансовый пакет помощи Украине от ЕС до €1,5 млрд ежемесячно, общим объемом до €18 млрд.
Деньги будут предоставляться в форме льготных долгосрочных кредитов, которые будут покрывать также расходы на уплату процентов и проведение реформ, необходимых для приближения к членству в ЕС.
Источник: Portfolio