Еврокомиссия на следующей неделе предложит Украине пакет помощи на 2023 год – фон дер Ляен

Ноябрь, 06 в 17:32

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Владимира Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главной темой которого стала макрофинансовая помощь Украине на текущий и 2023 год.

По его итогам фон дер Ляен сделала важное заявление.

– Положительные сдвиги: на этой неделе мы предложим пакет финансовой поддержки для Украины в 2023 году. ЕС будет на стороне Украины столько, сколько нужно, – написала она в Twitter.

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Good to stay in close touch with @ZelenskyyUa Positive developments: we will propose this week the financial support package for Ukraine in 2023. The EU will be at Ukraine’s side for as long as it takes. ???????????????? — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 6, 2022

А Зеленский среди других важных тем разговора назвал также важность продолжения зерновой инициативы для продовольственной безопасности мира, “ужесточение санкций и противостояние действиям Ирана, поддерживающего агрессию против нашей страны”.

В октябре Урсула фон дер Ляен заявила, что до конца года ЕС перечислит Украине транш макрофинансовой помощи в объеме €9 млрд, а в следующем году Украина может рассчитывать на получение €18 млрд для удовлетворения основных потребностей.