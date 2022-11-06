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Факты / Україна / Политика

Еврокомиссия на следующей неделе предложит Украине пакет помощи на 2023 год – фон дер Ляен

Валентина Летяк, редактор ленты
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Getty Images

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Владимира Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главной темой которого стала макрофинансовая помощь Украине на текущий и 2023 год.

По его итогам фон дер Ляен сделала важное заявление.

– Положительные сдвиги: на этой неделе мы предложим пакет финансовой поддержки для Украины в 2023 году. ЕС будет на стороне Украины столько, сколько нужно, – написала она в Twitter.

 

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А Зеленский среди других важных тем разговора назвал также важность продолжения зерновой инициативы для продовольственной безопасности мира, “ужесточение санкций и противостояние действиям Ирана, поддерживающего агрессию против нашей страны”.

В октябре Урсула фон дер Ляен заявила, что до конца года ЕС перечислит Украине транш макрофинансовой помощи в объеме €9 млрд, а в следующем году Украина может рассчитывать на получение €18 млрд для удовлетворения основных потребностей.

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