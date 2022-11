Еврокомиссия на следующей неделе предложит Украине пакет помощи на 2023 год – фон дер Ляен

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Владимира Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главной темой которого стала макрофинансовая помощь Украине на текущий и 2023 год.

По его итогам фон дер Ляен сделала важное заявление.

Good to stay in close touch with @ZelenskyyUa

Positive developments: we will propose this week the financial support package for Ukraine in 2023.

The EU will be at Ukraine’s side for as long as it takes.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 6, 2022