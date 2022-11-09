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Путин потерпел неудачу: в Пентагоне заявили, что РФ потеряла половину своих танков в Украине

Валентина Чорна, редактор ленты
Путин потерпел неудачу: в Пентагоне заявили, что РФ потеряла половину своих танков в Украине
Фото: Генштаб ВСУ

Россия, вероятно, потеряла в войне против Украины половину основных боевых танков и применила большую часть высокоточных ракет.

Как заявил заместитель министра обороны США по политике Колин Каль, это свидетельствует о большом стратегическом провале Кремля.

— Путин потерпел неудачу. Россия выйдет из этой войны слабее, чем она была, – заявил Каль.

Он подчеркнул, что с начала полномасштабной войны РФ понесла десятки тысяч потерь, что “на порядки” больше, чем Советский Союз в Афганистане.

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– Они, вероятно, потеряли половину своих основных боевых танков. Более 80% сухопутных войск загрузли в Украине. Они израсходовали большую часть своих высокоточных боеприпасов, а санкции и экспортный контроль очень усложнят восстановление их вооруженных сил до того состояния, в котором они были до войны, — отметил Каль.

Каль добавил, что “Путин пошел на эту войну, пытаясь уничтожить Украину как независимую, суверенную демократическую страну”, но проиграл.

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Источник: CNN
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