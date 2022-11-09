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Факты / Україна

Еще 780 оккупантов и 15 танков: потери РФ в войне против Украины за сутки

Валентина Летяк, редактор ленты
Еще 780 оккупантов и 15 танков: потери РФ в войне против Украины за сутки
Фото: Минобороны

Потери России в войне в Украине стремительно растут. За последние сутки ВСУ уничтожили еще 780 российских военных. Общие потери в живой силе достигли 77 950 человек.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке 9 ноября.

Украинские защитники также уничтожили среди боевой техники врага еще 15 российских танков, 12 бронированных машин, две системы ПВО и семь беспилотников.

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 9 ноября:

  • личный состав – около 77 950 (+780) человек ликвидировано;
  • танки – 2 801 (+15);
  • боевые бронированные машины – 5 666 (+12);
  • артиллерийские системы – 1 802 (+11);
  • РСЗО – 393 (+2);
  • средства ПВО – 205 (+2);
  • самолеты – 278;
  • вертолеты – 260;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 483 (+7);
  • крылатые ракеты – 399;
  • корабли/катера ‒ 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4 227 (+11);
  • специальная техника – 159.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 259-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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