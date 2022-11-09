Еще 780 оккупантов и 15 танков: потери РФ в войне против Украины за сутки
Фото: Минобороны
Потери России в войне в Украине стремительно растут. За последние сутки ВСУ уничтожили еще 780 российских военных. Общие потери в живой силе достигли 77 950 человек.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке 9 ноября.
Украинские защитники также уничтожили среди боевой техники врага еще 15 российских танков, 12 бронированных машин, две системы ПВО и семь беспилотников.
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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 9 ноября:
- личный состав – около 77 950 (+780) человек ликвидировано;
- танки – 2 801 (+15);
- боевые бронированные машины – 5 666 (+12);
- артиллерийские системы – 1 802 (+11);
- РСЗО – 393 (+2);
- средства ПВО – 205 (+2);
- самолеты – 278;
- вертолеты – 260;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 483 (+7);
- крылатые ракеты – 399;
- корабли/катера ‒ 16;
- автомобильная техника и автоцистерны – 4 227 (+11);
- специальная техника – 159.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 259-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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