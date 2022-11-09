Ноябрь, 09 в 9:41

Потери России в войне в Украине стремительно растут. За последние сутки ВСУ уничтожили еще 780 российских военных. Общие потери в живой силе достигли 77 950 человек.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке 9 ноября.

Украинские защитники также уничтожили среди боевой техники врага еще 15 российских танков, 12 бронированных машин, две системы ПВО и семь беспилотников.

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 9 ноября:

личный состав – около 77 950 (+780) человек ликвидировано;

танки – 2 801 (+15);

боевые бронированные машины – 5 666 (+12);

артиллерийские системы – 1 802 (+11);

РСЗО – 393 (+2);

средства ПВО – 205 (+2);

самолеты – 278;

вертолеты – 260;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 483 (+7);

крылатые ракеты – 399;

корабли/катера ‒ 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 4 227 (+11);

специальная техника – 159.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 259-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.