Ноябрь, 21 в 23:21

Вечером 21 ноября в столице России снова вспыхнул пожар.

В этот раз возгорание произошло на 36-м этаже 40-этажного дома рядом с центром Москва-Сити.

По данным росСМИ, горела мебель в однокомнатной квартире. Пожар был ликвидирован на площади 10 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

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Напомним, что вчера масштабный пожар вспыхнул в складском здании в центре Москвы.

Площадь возгорания составляла около 2,5 тыс. кв. м. В результате пожара в здании обрушились перекрытия между первым и вторым этажами.