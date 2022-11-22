Горела мебель в квартире: в центре Москвы снова вспыхнул пожар
Вечером 21 ноября в столице России снова вспыхнул пожар.
В этот раз возгорание произошло на 36-м этаже 40-этажного дома рядом с центром Москва-Сити.
По данным росСМИ, горела мебель в однокомнатной квартире. Пожар был ликвидирован на площади 10 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.
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Напомним, что вчера масштабный пожар вспыхнул в складском здании в центре Москвы.
Площадь возгорания составляла около 2,5 тыс. кв. м. В результате пожара в здании обрушились перекрытия между первым и вторым этажами.