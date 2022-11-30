Ноябрь, 30 в 16:27

Российская армия с начала полномасштабного вторжения потеряла более 900 элитных специалистов, на подготовку которых Россия потеряла годы обучения и огромное количество денег.

По оценке западных и российских экспертов, общевойсковые подразделения армии РФ оказались не готовы к штурмовым действиям. Поэтому задачи для пехоты пришлось решать отрядам спецназовцев, морпехам и десантникам.

Именно эти подразделения, которые считают элитой российской армии, понесли значительные потери за полгода вторжения в Украину. Погибли также десятки военных летчиков. Эксперты оценивают, что компенсировать потерю всех специалистов РФ будет непросто.

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Российская служба BBC по открытым данным и сообщениям из официальных источников РФ подсчитала количество погибших элитных военных российских войск.

На 1 сентября изданию удалось подтвердить гибель 151 бойца спецназначения ГРУ, почти каждый четвертый из них — офицер. BBC отмечает, что эти данные не отражают реального числа, однако позволяют хотя бы примерно оценить масштабы потерь элитных российских подразделений в войне с Украиной. Потери разведывательных рот спецназначения пополнить труднее всего.

Другими сильно пострадавшими войсками являются военнослужащие Росгвардии, обычно разгоняющие демонстрации. По состоянию на 1 сентября было известно о 245 сотрудниках Росгвардии, большинство из которых – спецназовцы. Четверть из них – офицеры.

Распиаренные российские десантники тоже понесли значительные потери в Украине. Пятая часть всех идентифицированных уничтоженных оккупантов – это представители ВДВ.

Также по состоянию на начало осени BBC узнало по меньшей мере 20 погибших сотрудников Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны.

Морская пехота армии РФ тоже потеряла большое количество бойцов. Так как их штатные аптечки укомплектованы жгутами 60-х годов и не имеют современных средств остановки кровотечений, у российских солдат немного шансов спастись в случае ранения, отмечает издание.

Другой существенной потерей, которую трудно восполнить, являются военные летчики. За полгода вторжения BBC насчитала 67 ликвидированных пилотов. Экипажи боевых самолетов являются элитой любой армии в мире. Летчики-снайперы – это штучные специалисты, обучение которых может занимать 12-17 лет и стоить $12-14 млн.

Фото: Росгвардия