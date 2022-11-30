Ноябрь, 30 в 10:06

1 декабря в России должны вступить в силу изменения в закон Об иностранных агентах, которые еще в июле одобрил глава Кремля Владимир Путин.

Теперь “иностранными агентами” в РФ сочтут не только “лиц или организации, получившие финансовую поддержку из-за границы”, но и тех, кто “находится под неопределенным “влиянием или давлением” иностранных игроков”.

Согласно изменениям в закон, Министерство юстиции, в частности, сможет публиковать личные данные и адреса “иностранных агентов”.

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В разведке Министерства обороны Великобритании считают, что эти нововведения почти наверняка создадут риск преследования лиц, отнесенных к списку “иноагентов”.

Так что, считают британские разведчики, новые поправки еще больше усилят репрессивные полномочия российского государства.

В оборонном ведомстве констатируют: продолжавшаяся со времени возвращения Путина на пост президента РФ в 2012 году тенденция резко усилилась после вторжения в Украину.

– Кремль, вероятно, действует на опережение, чтобы предотвратить рост инакомыслия внутри страны, потому что конфликт остается нерешенным и все больше влияет на повседневную жизнь россиян, – отмечают в британской разведке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 280-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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