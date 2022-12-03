Декабрь, 03 в 10:16

Президент РФ Владимир Путин заинтересован не в переговорах со странами Запада, а в их полной капитуляции.

Так в Институте изучения войны (ISW) расшифровали заявления о якобы готовности к переговорам, которые уже несколько дней поступают из Кремля.

Аналитики считают, что на самом деле Россия пытается извлечь выгоду от желания Запада вести переговоры о прекращении войны РФ против Украины.

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В ISW утверждают, что Путин рассчитывает на превентивные уступки от официальных лиц западных стран, на которые те могут пойти, чтобы заманить Россию за стол переговоров.

По убеждению экспертов, последние заявления Владимира Путина, его спикера Дмитрия Пескова и министра МИД РФ Сергея Лаврова указывают на то, что желаемыми уступками для РФ являются:

уменьшение финансовой и военной помощи Запада Украине,

признание незаконной аннексии Россией украинской территории,

ограничение военных действий НАТО и Запада в Европе.

Временное соглашение с Украиной и западными странами выигрышно для России, ведь пауза в боевых действиях поможет РФ укрепить ее Вооруженные силы для достижения максималистических целей в Украине.

Тем временем заявления Кремля о переговорах традиционно не имеют четких формулировок, речь идет о прекращении огня, мирном процессе или окончательном мирном соглашении.

– Путин не проявил значительного интереса к прекращению огня, а требования, которые продолжает выдвигать Кремль, равнозначны полной капитуляции Запада. Поэтому все указывает на то, что Путин все еще сосредотачивается на достижении военной победы, – считают в ISW.

Отметим, что заявления о готовности РФ к переговорам начались с выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании ОБСЕ 1 декабря.

Тогда министр МИД РФ повторил требование Кремля, озвученное еще в декабре 2021 года, о том, что Россия будет готова к переговорам с официальными лицами Запада, если те согласятся на мораторий относительно расширения НАТО.

1 декабря президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном отметил, что не планировал в ближайшее время говорить с Путиным, но готов это сделать, если лидер Кремля продемонстрирует заинтересованность в прекращении войны.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что “Путин всегда был открыт к переговорам, но отказ США признать территорию Украины, на которую претендует Россия, существенно усложняет поиск общей основы для дискуссии”.

2 декабря президент России Владимир Путин во время часового телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что якобы “финансовая и военная помощь Запада Украине создает ситуацию, когда украинское правительство категорически отвергает переговоры между Москвой и Киевом” и призвал Шольца “пересмотреть подход Германии к развитию событий в Украине”.

Канцлер Германии подчеркнул, что любое дипломатическое решение войны в Украине должно предусматривать вывод российских войск”.

Учитывая это, в ISW уверены, что демонстрация поддержки Украины Байденом, Макроном и Шольцем свидетельствует о том, что США, Франция и Германия не готовы предложить России значительные превентивные уступки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 283-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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