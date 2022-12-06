Ни дня без бавовны: возле аэродрома в Курске горит нефтенакопитель
6 декабря над Курском в Российской Федерации поднимается густой темный дым.
В эти минуты в районе аэродрома там горит нефтенакопитель.
На месте работают все спецслужбы.
Спасатели пытаются локализовать пожар.
Губернатор области Роман Старовойт заявил, что пострадавших нет.
По его словам, инцидент произошел из-за “атаки беспилотника”.
Напомним, что на беспилотник грешили в России и накануне, когда произошли взрывы на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области.
По имеющейся информации, повреждены два самолета Ту-195 и ранены два человека.
Взрыв 5 декабря раздался и на аэродроме под Рязанью. Известно, что там вспыхнул бензовоз.
По предварительным данным, три человека погибли, а двое из шестерых пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
К слову, неделю назад в Курской области тоже было неспокойно.
Два района – Суджанский и Кореневский – несколько часов были обесточены из-за серии взрывов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 286-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Роман Старовойт
Фото: Курская область