Декабрь, 06 в 7:16

6 декабря над Курском в Российской Федерации поднимается густой темный дым.

В эти минуты в районе аэродрома там горит нефтенакопитель.

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На месте работают все спецслужбы.

Спасатели пытаются локализовать пожар.

Губернатор области Роман Старовойт заявил, что пострадавших нет.

По его словам, инцидент произошел из-за “атаки беспилотника”.

Напомним, что на беспилотник грешили в России и накануне, когда произошли взрывы на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области.

По имеющейся информации, повреждены два самолета Ту-195 и ранены два человека.

Взрыв 5 декабря раздался и на аэродроме под Рязанью. Известно, что там вспыхнул бензовоз.

По предварительным данным, три человека погибли, а двое из шестерых пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

К слову, неделю назад в Курской области тоже было неспокойно.

Два района – Суджанский и Кореневский – несколько часов были обесточены из-за серии взрывов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 286-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Роман Старовойт

Фото: Курская область