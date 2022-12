С авиабазы Дягилево после взрывов исчезли 9 бомбардировщиков РФ: спутниковые снимки

С российской авиабазы Дягилево в Рязанской области исчезла некоторая военная техника.

Об этом свидетельствуют снимки сервиса Planet Lab за 7 декабря.

На видео со спутников можно заметить, что еще по меньшей мере 9 бомбардировщиков Ту-22М пропали с базы, также не хватает нескольких самолетов.

Причины исчезновения самолетов неизвестны, но в понедельник, 5 декабря, на аэродроме Дягилево раздались взрывы. По данным российских СМИ, на месте происшествия загорелся и взорвался бензовоз.

1/6 Aftermath of the Ukrainian UAV attack against Dyagilevo air base near Ryazan on new @planet imagery, taken on Dec 7th. Damaged Tu-22M disappeared, leaving only a shadow on the tarmac. At least 9 other Tu-22m bombers moved away from the base, as well as some other planes. pic.twitter.com/efdutv5QUs

— Mark Krutov (@kromark) December 7, 2022