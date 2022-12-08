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С авиабазы Дягилево после взрывов исчезли 9 бомбардировщиков РФ: спутниковые снимки

Малиновская Ангелина, редактор ленты
С авиабазы Дягилево после взрывов исчезли 9 бомбардировщиков РФ: спутниковые снимки

С российской авиабазы Дягилево в Рязанской области исчезла некоторая военная техника.

Об этом свидетельствуют снимки сервиса Planet Lab за 7 декабря.

— Поврежденный Ту-22М исчез, оставив только тень на полигоне, — написал в Twitter редактор агентства Радио Свобода Марк Крутов.

На видео со спутников можно заметить, что еще по меньшей мере 9 бомбардировщиков Ту-22М пропали с базы, также не хватает нескольких самолетов.

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Причины исчезновения самолетов неизвестны, но в понедельник, 5 декабря, на аэродроме Дягилево раздались взрывы. По данным российских СМИ, на месте происшествия загорелся и взорвался бензовоз.

Напомним, что 5 декабря, в РФ сразу на двух аэродромах в разных областях звучали взрывы. В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что взрывы на российских аэродромах могут сорвать кампанию Кремля по нанесению массированных ракетных ударов по объектам инфраструктуры и энергосетей Украины.

Фото: скрин с видео

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