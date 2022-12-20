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Факты / Світ / Росія

Путин встретился с Шойгу, Герасимовым и Суровикиным: все о скрытых мотивах Кремля

Татьяна Забожко, редактор ленты
Володимир Путін під час засідання "Об'єднаного штабу СВО" 16 грудня 2022

В Кремле срежиссировали заседание объединенного штаба “специальной военной операции”, чтобы реализовать ряд скрытых мотивов.

Об этом 20 декабря сообщили в разведке Минобороны Великобритании.

В оборонном ведомстве считают, что 16 декабря главу Кремля сфотографировали с рядом высокопоставленных военных, в том числе с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, министром обороны Сергеем Шойгу и командующим группой войск РФ в Украине генералом Сергеем Суровикиным, чтобы продемонстрировать коллективную ответственность за “специальную военную операцию”.

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Володимир Путін під час засідання "Об'єднаного штабу СВО" 16 грудня 2022
Шойгу та Герасимов під час засідання "Об'єднаного штабу СВО" 16 грудня 2022
Сергій Шойгу під час засідання "Об'єднаного штабу СВО" 16 грудня 2022
Сергій Суровікін та Сергій Шойгу Сергій Шойгу під час засідання "Об'єднаного штабу СВО" 16 грудня 2022
Володимир Путін під час засідання "Об'єднаного штабу СВО" 16 грудня 2022
Володимир Путін під час засідання "Об'єднаного штабу СВО" 16 грудня 2022
Шойгу та Герасимов під час засідання "Об'єднаного штабу СВО" 16 грудня 2022
Сергій Шойгу під час засідання "Об'єднаного штабу СВО" 16 грудня 2022
Сергій Суровікін та Сергій Шойгу Сергій Шойгу під час засідання "Об'єднаного штабу СВО" 16 грудня 2022
Володимир Путін під час засідання "Об'єднаного штабу СВО" 16 грудня 2022
Путин встретился с Шойгу, Герасимовым и Суровикиным: все о скрытых мотивах Кремля / 5 фотографий

– Целью этой демонстрации, вероятно, было снять ответственность с Путина за военную неудачу, высокий уровень смертности и рост общественного недовольства, – предполагают британские разведчики.

Показательные кадры, считают в британском оборонном ведомстве, были созданы также для того, чтобы развеять слухи в социальных сетях об увольнении генерала Герасимова.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 300-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Сайт президента России

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