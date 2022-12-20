Декабрь, 20 в 11:18

В Кремле срежиссировали заседание объединенного штаба “специальной военной операции”, чтобы реализовать ряд скрытых мотивов.

Об этом 20 декабря сообщили в разведке Минобороны Великобритании.

В оборонном ведомстве считают, что 16 декабря главу Кремля сфотографировали с рядом высокопоставленных военных, в том числе с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, министром обороны Сергеем Шойгу и командующим группой войск РФ в Украине генералом Сергеем Суровикиным, чтобы продемонстрировать коллективную ответственность за “специальную военную операцию”.

Сейчас смотрят

Путин встретился с Шойгу, Герасимовым и Суровикиным: все о скрытых мотивах Кремля / 5 фотографий

– Целью этой демонстрации, вероятно, было снять ответственность с Путина за военную неудачу, высокий уровень смертности и рост общественного недовольства, – предполагают британские разведчики.

Показательные кадры, считают в британском оборонном ведомстве, были созданы также для того, чтобы развеять слухи в социальных сетях об увольнении генерала Герасимова.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 300-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Сайт президента России