Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Росія

Ничего здесь удивительного нет: Данилов анонсировал увеличение “бавовны” в России

Бедрак Виктория, редактор ленты
Олексій Данілов
Фото: Офис президента

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что взрывы в России будут случаться все чаще. Это следствие нынешней политики страны-агрессора.

— Я предупреждал, что “бавовна” на России будет нарастать и она будет с каждым днем все больше и больше. И ничего здесь удивительного нет, Россия есть Россия. Надо вежливо обращаться по отношению к цивилизованному обществу, и все у вас будет хорошо. А если вы будете в дальнейшем проводить такую политику, как вы сейчас выбрали, то поверьте, будет взрываться не только там, но еще и во многих городах, и как говорится, мало им не будет точно, — сказал он.

В последнее время в России все чаще происходит “бавовна”. Так, во вторник, 20 декабря, в российской Чувашии произошел пожар на магистральном газопроводе.

Сейчас смотрят

18 декабря сообщалось, что в Иркутской области РФ горит установка на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении.

Источник: Факты ICTV

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка