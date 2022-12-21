Декабрь, 21 в 10:00

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что взрывы в России будут случаться все чаще. Это следствие нынешней политики страны-агрессора.

— Я предупреждал, что “бавовна” на России будет нарастать и она будет с каждым днем все больше и больше. И ничего здесь удивительного нет, Россия есть Россия. Надо вежливо обращаться по отношению к цивилизованному обществу, и все у вас будет хорошо. А если вы будете в дальнейшем проводить такую политику, как вы сейчас выбрали, то поверьте, будет взрываться не только там, но еще и во многих городах, и как говорится, мало им не будет точно, — сказал он.

В последнее время в России все чаще происходит “бавовна”. Так, во вторник, 20 декабря, в российской Чувашии произошел пожар на магистральном газопроводе.

Сейчас смотрят

18 декабря сообщалось, что в Иркутской области РФ горит установка на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении.

Источник: Факты ICTV