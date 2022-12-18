Декабрь, 18 в 18:44

В Иркутской области РФ горит установка на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении.

Об этом пишут в соцсетях.

– Сейчас площадь пожара – около тысячи квадратных километров. Губернатор области Игорь Кобзев предупреждает, что могут быть пострадавшие, — отмечают СМИ.

На видео, опубликованных в соцсетях, видно, как зарево освещает небо.

Сейчас смотрят

В последнее время в России то и дело что-то горит. Так, ночью 15 декабря разгорелся пожар на промышленной площадке Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области РФ.

А 13 декабря в Санкт-Петербурге на территории машиностроительно завода Звезда горело здание площадью в 200 кв. метров.

Фото: скрин с видео