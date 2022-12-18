1 тыс. кв. км зарева. В РФ горит установка на нефтегазоконденсатном месторождении
Требует проверки
В Иркутской области РФ горит установка на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении.
Об этом пишут в соцсетях.
– Сейчас площадь пожара – около тысячи квадратных километров. Губернатор области Игорь Кобзев предупреждает, что могут быть пострадавшие, — отмечают СМИ.
На видео, опубликованных в соцсетях, видно, как зарево освещает небо.
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В последнее время в России то и дело что-то горит. Так, ночью 15 декабря разгорелся пожар на промышленной площадке Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области РФ.
А 13 декабря в Санкт-Петербурге на территории машиностроительно завода Звезда горело здание площадью в 200 кв. метров.
Фото: скрин с видео