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Факты / Світ / Росія

1 тыс. кв. км зарева. В РФ горит установка на нефтегазоконденсатном месторождении

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
1 тыс. кв. км зарева. В РФ горит установка на нефтегазоконденсатном месторождении

В Иркутской области РФ горит установка на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении.

Об этом пишут в соцсетях.

– Сейчас площадь пожара – около тысячи квадратных километров. Губернатор области Игорь Кобзев предупреждает, что могут быть пострадавшие, — отмечают СМИ.

На видео, опубликованных в соцсетях, видно, как зарево освещает небо.

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В последнее время в России то и дело что-то горит. Так, ночью 15 декабря разгорелся пожар на промышленной площадке Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области РФ.

А 13 декабря в Санкт-Петербурге на территории машиностроительно завода Звезда горело здание площадью в 200 кв. метров.

Фото: скрин с видео

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