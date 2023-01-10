Январь, 10 в 12:58

Россия намерена провести очередную волну мобилизации в январе 2023 года. Агрессор готовится к наступлению, поскольку хочет захватить новые территории Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. По данным ГУР, Москва может объявить мобилизацию 15 января.

– Россия планирует очередную волну мобилизации и наступление с целью захвата новых территорий Украины, однако Вооруженные силы Украины готовы к отражению наступления и одновременно к дальнейшему освобождению украинской земли, — говорится в сообщении.

Как отметил представитель ГУР Андрей Черняк, РФ, безусловно, стремится захватить новые территории нашего государства. В то же время агрессор уже начал осознавать, что проигрывает.

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Именно поэтому оккупанты строят фортификационные сооружения в Запорожской области, на юге оккупированной Херсонской области и на севере временно оккупированного Крыма.

– То есть они четко понимают, что там им нужно будет вести боевые действия, и они уже там строят оборонительные сооружения, – объяснил Черняк.

Он заверил, что новая волна мобилизации в РФ не помешает украинской армии проводить наступательные операции.

Черняк подчеркнул, что сейчас нельзя раскрывать планы по предстоящему наступлению ВСУ. В то же время, есть задачи верховного главнокомандующего и планы украинских защитников по освобождению территорий Украины.

Недавно в ГУР сообщали, что Россия планирует мобилизовать до 500 тыс. человек в январе в дополнение к 300 тыс., которые были призваны осенью. Это свидетельство того, что Кремль не хочет заканчивать войну.

Есть информация, что РФ хочет мобилизовать выпускников школ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Источник: ГУР Минобороны Украины