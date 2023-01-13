Январь, 13 в 10:49

Россия может активно вовлекать в производство относительно низкотехнологичного оружия заключенных.

Такое предположение высказали в разведке Минобороны Великобритании 13 января.

В британском оборонном ведомстве не исключают, что в таких ресурсах, в частности, нуждается Уралвагонзавод, являющийся крупнейшим производителем танков в России.

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На такой шаг, считают британские разведчики, представители российского оборонпрома могут пойти из-за бешеного давления со стороны Кремля, требующего увеличения производства оружия.

В разведке Минобороны Великобритании есть основания полагать, что россияне привлекают заключенных к производству, пытаясь удовлетворить потребности в условиях развернутой войны.

Британские разведчики напомнили, как в ноябре 2022 года на Уралвагонзаводе после встречи с представителями Федеральной службы исполнения наказаний заявили местным СМИ о готовности “трудоустроить” 250 заключенных.

Использование труда заключенных, отмечают в британском оборонном ведомстве, является давней традицией России.

А в 2017 году принудительный труд заключенных снова стал в РФ одним из видов уголовного наказания.

– Россия – страна с одним из самых высоких показателей заключения в мире, а Федеральная служба исполнения наказаний – орган, контролирующий разветвленную империю из более 400 тыс. заключенных, который часто обвиняют в чрезвычайной жестокости и коррупции, – отмечают в разведке Минобороны. Великобритании.

Заключенные, отмечают в британском оборонном ведомстве, являются уникальным человеческим ресурсом для российских лидеров, который они могут использовать для поддержки “специальной военной операции” за неимением желающих воевать.

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