Предложил гипернаступление: NYT о том, как Герасимов убедил Путина устранить Суровикина

Январь, 29 в 13:08

Американская газета The New York Times проанализировала, почему российский диктатор Владимир Путин сменил командующего оккупационными войсками в Украине, назначив руководителя генштаба Валерия Герасимова вместо генерала Сергея Суровикина.

Герасимов, которого издание называет архитектором вторжения войск РФ в Украину, убедил наместника Кремля, что его предшественник был слишком пассивен.

Однако стратегия генерала Герасимова – это то, что привело к проблемам России. Москва все еще не имеет войск, боеприпасов или оборудования, которые, по словам военных, нужны ей для массового наступления.

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По словам западных чиновников, с тех пор, как Герасимов сменил Суровикина, находившегося на этом посту всего три месяца, российское военное руководство сосредоточилось на тактических вопросах. Например, должны ли войска передвигаться на гражданских транспортных средствах и опасности использования ими мобильных телефонов.

Но хотя эти вопросы беспокоят военнослужащих, нет никаких доказательств того, что армия РФ начала решать свои фундаментальные проблемы как недостаток боеприпасов и хорошо обученные войска.

В Вашингтоне говорят, что количество российских генералов, уволенных или пониженных на должностях за последние 11 месяцев войны насчитывает девять человек.

— Это сродни телевизионному реалити-шоу. Я считаю, что более показательно то, что россияне до сих пор не поняли, как они собираются руководить боем, и я считаю, что дисфункция среди российских командующих достаточно глубокая, — сказал заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Х. Кал.

Аналитики отмечают, что российским войскам не удалось достичь ряда поставленных целей: захватить столицу Киев, президент Владимир Зеленский до сих пор у власти, Украина имеет более тесные связи с Западом, чем когда-либо, и, несмотря на признаки некоторых “трещин”, НАТО остается единым. Даже самая минималистическая цель России – захват всего восточного региона Донбасса остается недостижимой.

Чтобы исправить это, Путин обратился не к кому другому, как к Герасимову. Считалось, что в течение 10 лет генерал Герасимов работал над модернизацией российских вооруженных сил как начальник генштаба. Он изучал несчастные случаи американцев в Афганистане, Ираке, Сирии, бывшей Югославии и Ливии и стремился включить эти знания в планы.

Но доказательства усилий еще не появились на поле боя в Украине. 67-летний генерал Герасимов имеет противоречия, характерные для высокопоставленных российских лидеров. В начале прошлого года он сказал западным чиновникам, что Россия не намерена вторгаться в Украину, но через несколько недель российские войска пересекли границу.

В редких публичных комментариях, имитируя пропаганду Путина, Герасимов изображал Россию как жертву западной агрессии, не объясняя своей стратегии нейтрализации предполагаемой “угрозы”.

Но война в Украине требовала иного маневра: наступательных походов большого количества сухопутных сил, действовавших в разных районах с целью захвата земли. Там генерал Герасимов был неэффективным.

В декабре американские чиновники предусмотрели, что Герасимов и Шойгу попытаются восстановить свой контроль над военными на фоне интенсивной борьбы за благосклонность Путина. В январе они проверили соответствующий маневр и понизили Суровикина в должности.

Собеседники сказали газете, что Герасимов и Шойгу “атаковали позицию” Суровикина и предложили вернуться к гипернаступлению с потенциальной начальной целью взятия Краматорска.

Это предложение совпало с позицией Путина, который по-прежнему стремится захватить Донбасс и даже Киев. Поэтому на Западе вырастают ожидания, что Герасимов будет находиться под огромным давлением, чтобы провести успешное наступление этой весной. Британский политолог Марк Галеотти, комментируя новую должность Герасимова, отметил, что видит в этом очередные “нереалистические ожидания Путина”.

Фото: Kremlin