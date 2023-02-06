На фоне западных санкций Россия столкнулась с проблемами в производстве оружия. Страна-агрессор упрощает технологические процессы настолько, что ее вооружение уже невозможно назвать высокоточным.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Он напомнил, что в 2022 году заработал запрет на поставку в РФ товаров военного и двойного назначения, компонентов для высокотехнологичного вооружения.

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Украина отслеживает возможные пути обхода санкций, делится данными с партнерами, чтобы перекрыть каналы поставок комплектующих в РФ. Из-за санкций Москва пробует осуществить импортозамещение, но успеха не добилась.

– В целом враг идет на упрощение производства оружия. Это позволяет ему отчитываться о количестве произведенного, однако по характеристикам это уже совсем не то оружие… Упрощение производств касается прежде всего высокоточного вооружения, и в результате оно перестает быть высокоточным, — подчеркнул Скибицкий.

Он объяснил, что если у РФ нет каких-либо деталей западного производства, то она просто упрощает комплектацию оружия: системы управления, навигации и т.д. Если это, например, ракета, она уже не будет соответствовать заявленным характеристикам.

– Да, это мощная ракета, но она не соответствует тем характеристикам, которые были в самом начале. Например, трудно вспомнить, когда РФ в последний раз применяла ракету Оникс. Ранее это было массированное применение по Одесской области, — заявил представитель ГУР.

В качестве примера Скибицкий также проинформировал о проблемах с российскими самолетами. Он напомнил, что в конце прошлого года в РФ заговорили о введении в эксплуатацию партии Су-57. Но по данным ГУР эта информация не соответствует действительности.

– В РФ многие годы переносили сроки ввода этих самолетов в эксплуатацию, и сейчас они испытывают значительные проблемы с авионикой, с радиолокационными станциями, двигателем, системой управления самолета и с запчастями. Так что это не самолеты 5-го поколения, это даже не поколение “4++”, — отметил Скибицкий.

Он добавил, что оккупанты испытывают проблемы и с самолетами-носителями гиперзвуковых ракет Кинжал МиГ-31. Недавно в Беларуси у одного из этих истребителей загорелся двигатель. Кроме того, у РФ не слишком большие запасы самих ракет Кинжал.

– Если расстреляют и их, тогда просто нечем будет пугать мир. Кинжалы они сейчас используют для демонстрации и устрашения, что у них есть такое вооружение, которое никто не сможет сбить, — рассказал Скибицкий, добавив, что РФ с помощью этих ракет пытается держать в напряжении не только Украину, но и другие страны Европы.

Ощутимые проблемы у агрессора возникли и с другими видами ракет. Сейчас страна-оккупант может производить 4 ракеты Искандер в месяц и 20-30 ракет Х-101. Как отметил Скибицкий, здесь все зависит от запасов иностранных комплектующих, которых у России “осталось очень мало”.

Ранее в командовании Воздушных сил ВСУ объясняли, что перерывы между массированными ракетными ударами РФ по Украине увеличиваются, поскольку темпы производства российских ракет не успевают за их использованием.

Источник: ГУР Минобороны Украины